Авиабилеты со скидкой до 50% предлагает S7 Airlines

S7 Airlines проводит распродажу авиабилетов с 25 по 27 января 2023 года. Путешественники могут купить авиабилеты со скидкой до 50% на рейсы с 30 января.

В разгар горнолыжного сезона в распродаже участвуют популярные направления для активного зимнего отдыха. Так, добраться в Сочи, к трассам Красной поляны и Розы Хутор, можно за 4290 руб. из Москвы, за 7998 руб. – из Новосибирска, за 9982 руб. – из Иркутска. Перелет из Москвы в Кировск (Апатиты), где можно совместить катание с чудом северного сияния, доступен за 3802 руб. Билеты в Минеральные воды, ближайший аэропорт к Домбаю и Архызу, для путешественников из Новосибирска – от 7928 руб.

Путешествия на сибирские и дальневосточные горнолыжные курорты также доступны по сниженным тарифам. Москва – Горно-Алтайск – от 8496 руб., Новосибирск – Кемерово – от 1300 руб., Новосибирск – Новокузнецк – от 3540 руб., Иркутск – Южно-Сахалинск – от 6610 руб., Владивосток – Южно-Сахалинск – от 9226 руб. Кстати, перевозить горнолыжную экипировку на рейсах S7 Airlines можно бесплатно на всех тарифах, кроме безбагажного Эконом Basic.