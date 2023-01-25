50% российского спроса на Золотые визы ОАЭ приходится на Москву

Эксперты компании Elite & Luxury Real Estate | Dubai-Realty.com проанализировали российский спрос на получение Золотых виз в ОАЭ.

Российский спрос на получение Золотой визы в Объединённых Арабских Эмиратах в 2022 году стабильно повышался. Значительный рост числа запросов со стороны россиян пришёлся на февраль и июль прошлого года. Так, во втором месяце года число обращений выросло на 119,7% относительно января, а в июле – на 177,7% относительно июня.

В четвёртом квартале 2022 года количество российских интересантов на получение Золотой визы в ОАЭ выросло на 54,8% относительно третьего квартала того же года. При этом в декабре всё-таки было зафиксировано снижение относительно ноября на 42,2%.

В декабре 2022 года – январе 2023 года получением Золотой визы интересовались жители 53 российских городов и населённых пунктов. При этом почти половина запросов (48,6%) пришлась на жителей столицы. Вторую строчку заняли жители Санкт-Петербурга с долей 8,2% относительно общего числа запросов, а замкнули ТОП-3 жители Казани с долей 3,7%.

По данным экспертов Elite & Luxury Real Estate | Dubai-Realty.com, в 2022 году больше всего россиян интересовали условия получения Золотой визы, а также то, что даёт этот статус.