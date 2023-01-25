Крупные банки начали год с повышения ставок по вкладам

Банковские вклады остаются самым популярным и доступным финансовым инструментом для россиян. При этом сейчас, на фоне экономической неопределенности и внешних ограничений, важнее не столько заработать высокую доходность, сколько гарантированно сохранить свои сбережения в обозримом будущем. Некоторые крупные российские банки в январе дополнительно подняли ставки по вкладам или улучшили условия по ним.

Так, банк «Открытие» объявил о повышении и фиксации ставки по своему базовому вкладу «Надежный» до уровня на четверть выше ключевой ставки Банка России. Если открыть такой вклад, ставка сохранится в течение трех лет при любых экономических обстоятельствах.

Сейчас банки понимают, что стабильность превыше всего, поэтому фиксируют высокую ставку по базовым вкладам в линейках сразу на три года. Это позволяет клиентам несколько лет не волноваться за доходность своих сбережений.