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Сбер первым среди банков зарегистрировал в реестре Минцифры РФ собственное программное обеспечение для банкоматов

Управляющее программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от Сбера InterSphere включено в реестр отечественного ПО.

InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передаёт данные для динамического формирования клиентского интерфейса внешними программными продуктами. InterSphere взаимодействует с автоматизированной банковской системой и авторизационными/процессинговыми хостами по протоколу NDC и ISO.

С помощью InterSphere можно управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. InterSphere работает под управлением различных операционных систем, включая Linux.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Сбер — единственный российский банк, который разработал и получил регистрацию своего ПО для банковских устройств в реестре Минцфиры РФ. На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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