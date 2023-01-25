Сбер поздравляет молодёжь Иркутской области с Днём Студента

Сбер поздравляет студентов Иркутской области со всероссийским Днём студенчества, который ежегодно отмечается 25 января. К этому дню Сбер подготовил предложения со специальными условиями.

Среди предложений: 3 месяца подписки на СберПрайм всего за 1 рубль, скидки на покупки в СберМегаМаркет, студенческий стикерпак и бесплатные образовательные программы.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Я поздравляю иркутских студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вузов Иркутской области с Днём студенчества! Студенчество – это время стремительного развития, взросления и осознания своего будущего, время, когда закладывается фундамент всей жизни. Желаю студентам максимально использовать возможности, которые даёт вуз, стремиться к новым знаниям и навыкам.Мы, в свою очередь, всегда готовы поддержать молодых и идейных людей, в том числе через бесплатные акселераторы. Приглашаю студентов Иркутской области в наш акселератор SberStudent по развитию технологического предпринимательства. Участники программы смогут с нуля создать собственный стартап, масштабировать проект и найти первых заказчиков».

SberStudent – это программа для студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей ВУЗов по созданию и развитию как готового технологического бизнеса, так и проектов с нуля.

Финалисты акселератора представят свои проекты на суперфинале в Москве, где их проекты оценят топ-руководители крупнейших корпораций России. Победители и призеры получат гранты от Сбера, а участники команд, которые учатся в магистратуре, смогут подать заявку на грант Президента РФ – ежемесячные выплаты в течение всего срока обучения в магистратуре.

Регистрация в студенческий акселератор проходит до 1 февраля на сайте https://sberstudent.sberclass.ru/