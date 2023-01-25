Сотрудникам лесопожарных формирований Приангарья проиндексируют зарплату на 6,3%

Сотрудникам лесопожарных формирований Приангарья перед пожароопасным сезоном 2023 года проиндексируют зарплату на 6,3%, сообщили в правительстве Иркутской области.

В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования из областного бюджета на эти цели.

«Правительство держит подготовку к пожароопасному сезону на еженедельном контроле. Проговариваются все детали, начиная с закупки инвентаря, ГСМ и запчастей для техники, до маневрирования сил и средств пожаротушения в предстоящий пожароопасный сезон. На особом контроле – доукомплектование штата лесопожарных формирований до 100% в срок до 24 февраля, обучение людей, их страхование и вакцинация», – отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.