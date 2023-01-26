Они возвращаются. Готов ли турбизнес на Байкале к новому наплыву китайских туристов?

В январе 2020 года региональный туристический рынок пережил шок: из-за пандемии коронавируса китайские тургруппы массово отменили все туры на Байкал. Пострадали все – и гиды, и отели, и транспортные компании. Однако в короткие сроки региональный рынок смог перестроиться и научиться жить без иностранных туристов. Недавно стало известно, что Китай готов отменить антиковидные ограничения и разрешить своим гражданам вновь путешествовать. Компания «Ираэро» уже возобновила прямые рейсы Иркутск-Харбин. Готов ли региональный рынок к новому наплыву китайских туристов? Что изменилось за эти три года? И каким будет зимний сезон на Байкале в 2023 году? Об этом SIA.RU рассказали эксперты.

«Ледовому Байкалу нужна перезагрузка»

За три года пандемии региональный туристический рынок научился жить без иностранных туристов. Однако сейчас ледовый Байкал достиг своего пика популярности и региональный туристический рынок находится на очередной развилке, считает Алексей Стрелюк, основатель «Байкалики» – одного из самых крупных туроператоров по льду Байкала.

– Туристический рынок адаптировался к новой реальности, в которой нет китайских туристов. Некоторые игроки переориентировались на внутренний рынок, кто-то ушел из туризма. Я считаю, это нормальная рыночная ситуация. Плюсом можно назвать саму перестройку: когда старое исчезает, необходимо думать, двигаться, развиваться. Это сподвигло игроков в сфере гостеприимства развиваться, качать сервис и продукт. И это хорошо для рынка, это толкает его вперед, – говорит Алексей Стрелюк.

Из минусов, по его словам, можно назвать сокращение потока инвестиционных денег в регион.

– Это сложная тема, однако были примеры, когда на деньги из Поднебесной запускались качественные и ответственные проекты для всего рынка. Говорить о распространенном стереотипе про связь китайских туристов и чистоту не буду. Как показал 2021 год, проблемы мусора и неответственного отношения к территории есть и на внутреннем рынке.

Открытие границ Алексей Стрелюк приветствует, но не прогнозирует наплыва туристов из Китая. По крайней мере, в ближайшее время.

– Этот ледовый сезон уже забронирован и во многом распродан, – отмечает Алексей. – Соответственно, емкость инфраструктуры выбрана, и регион физически не сможет принять большой объем туристов. К тому же не факт, что те игроки, которые перестроили свой бизнес с Китая на внутренний рынок, теперь захотят перестраиваться обратно. А это значит, систему нужно будет выстраивать заново, на это надо время. Кроме этого, появился ряд барьеров, связанных с геополитикой. Но если ситуация будет оставаться хотя бы на этом же уровне, то в течение 2-3 лет турпоток может восстановиться до доковидного периода.

Фото предоставлено компанией "Байкалика" https://www.baikalika.ru/

Что касается текущего зимнего сезона на Байкале, то Алексей отмечает изменение поведения потребителей и чувствительность к цене.

– Если до 2022 года пик продаж по ледовому сезону в «Байкалике» приходился на ноябрь, то на данный момент он приходится на январь, – говорит Алексей. – То есть глубина бронирования сократилась до 3-4 недель. Кроме того, мы видим тренд на сохранение цены – пользователь хочет получить привычный уровень сервиса за меньшие деньги.

По мнению Алексея, ледовый Байкал достиг своего пика популярности на внутреннем рынке.

– Органический приток лидов сократился, конкуренция выросла, и в ближайшие годы начнется постепенный спад. Ощутимого роста спроса, как это было в 2015 или в 2021 году, ждать уже не стоит. Есть еще один большой тренд на перезагрузку. Люди чаще говорят о том, что хотят наполниться, «зарядить батарейки».

Фото предоставлено компанией "Байкалика" https://www.baikalika.ru/

«Какая разница, откуда поедет турист?»

Марина Григорьева, председатель Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, считает, то за три года пандемии на региональном туррынке произошли кардинальные изменения: дан старт крупным инвестпроектам, утверждены границы населённых пунктов, проведена классификация гостиниц и аттестация гидов, но в то же время некоторые проблемы не только остались, но и обострились. Что касается открытия китайских границ и возвращения иностранных туристов, она философски замечает: «А какая разница, откуда едет турист? Хороший сервис нужен всем».

– Из системных изменений – подписаны соглашения с Корпорацией Туризм.РФ в части реализации нескольких инвестпроектов. Уверенно можно говорить о проекте Тальцы-Бурдугуз. Федеральная субсидия будет направлена на создание коммунальной инфраструктуры по этому направлению. Красивая набережная, несколько хороших отелей, досуговая составляющая. Мне кажется, это станет хорошей территорией для проведения выходных для жителей региона, для проведения корпоративных мероприятий. Это позволит частично снизить рекреационную нагрузку на Листвянку до её масштабной реконструкции в части инфраструктуры отдыха. Это хороший пилотный проект как отправная точка дальнейшего развития туризма в регионе с участием федеральных денег.

Второй крупный инвестпроект – по г. Байкальску.

Проекты по Ольхонскому району с участием Корпорации Туризм.РФ, с моей точки зрения, требуют более глубокой и детальной проработки в части обеспечения баланса между созданием обеспечивающей инфраструктуры и антропогенной нагрузкой. Территория сложная, работа по выбору подходов в части развития туризма должна быть комплексной и учитывающей интересы местного сообщества.

Одним из значимых достижений, по мнению Марины Григорьевой, является утверждение границ населённых пунктов.

– Теперь эти территории просто обязаны быть проинвентаризированы в части объектов туризма, к ним необходимо срочно утверждать государственную программу с бюджетной опорой на развитие.

По словам Марины Григорьевой, некоторые проблемы никуда не ушли.

– Если с аттестацией гидов, классификацией гостиниц есть положительная динамика, то с придорожным сервисом и самими дорогами мало что изменилось. Возможно, эти мероприятия в ближайшее время будут реализованы через региональную госпрограмму по туризму.

Она считает, что зимний сезон-2023 практически не отличается от сезона прошлого года. В основном он заполнен группами из других городов, а жители региона сейчас с радостью едут в тёплые края на море, оздоровиться и погреться. Глубина бронирования – в пределах двух недель.

Кроме того, она отмечает рост цен.

– Растёт уровень зарплат (неоднократно повышался МРОТ), растут арендные платежи, увеличена кадастровая стоимость недвижимости, всё это увеличивает налоговую нагрузку на турбизнес. Поэтому короткие зимние и летние сезоны на Байкале неминуемо получили сильный рост себестоимости.

Традиционная проблема с кадрами за эти три года стала еще острее.

– Особенно это касается загородных отелей. Мало того, что «кадровый голод» обусловлен нежеланием людей работать, потому что они получают достаточную сумму пособий, теперь ещё практически невозможно заставить их официально трудоустроиться, так как в этом случае они теряют свои многочисленные пособия. И это серьёзная проблема, и не только в туризме. Этот вопрос требует решения на федеральном уровне.

В общем и целом, туротрасль в регионе развивается, резюмирует Марина Григорьева.

– Надеемся на системную поддержку региональной власти. Без диалога и поддержки удержать лидирующие положение региона в части развития одному бизнесу не удастся.

«Этой зимой китайцев просто некуда будет селить»

Зимний сезон на Байкале будет горячий, дорогой и снежный, заявляет гид по Байкалу Татьяна Бройдо. Она уверена, что китайские туристы вернутся в этом году на Байкал. По словам Татьяны, за три года, пока границы были закрыты, на региональном туристическом рынке изменилось многое.

– Во-первых, в целом вырос ценник на все услуги в туриндустрии. Но параллельно вырос и уровень, и количество инфраструктуры. В доковидные времена 90% поездок по льду осуществлялись на УАЗах, хивусы были единичные и дорогие. Сейчас ряд маршрутов доступен только на хивусах, например, в бухту Песчаную. Но маршрут дорогой, стоимость поездки на 1 человека составляет более 8000 рублей. В 2019 году за такую сумму можно было арендовать целый УАЗ на острове на группу из 8 китайцев.

Во-вторых, стало больше дорогих гостиниц. При этом такая популярная гостиница на острове Ольхон, как «Байкалов острог», которая работала на китайском турпотоке, до сих пор закрыта. Китайский сегмент туристов традиционно селился в недорогих гостиницах. Насколько просел и изменился этот сегмент гостиниц, сложно судить, по моему мнению, их стало меньше, и они также подтянулись под средний ценник.

Если китайские туристы поедут на Байкал, этой зимой их просто некуда будет селить и не на чем будет возить. Русские туристы по-прежнему активно едут зимой на Байкал, так что на топовые даты просто ничего нет. Начиная с 23 февраля, на острове нет ни одного свободного варианта размещения, если судить по сайту бронирования Ostrovok, на остальные даты найти жилье, транспорт, гида проблематично.

– Отдельная история – по гидам, которые работали на китайском турпотоке до 2020 года, – рассказывает Татьяна. – За это время все они переориентировались на работу с русским сегментом и думаю, что не все готовы возвращаться обратно. Только в случае, если гонорар будет значительно выше. Но то, что китайских туристов, равно как и тайцев, и представителей других наций в этом году на Байкале будет чуть больше, чем в предыдущие годы, – это точно факт! Я лично надеюсь, что они поедут в межсезонье, которое на русском турпотоке было довольно пассивным. Возможно, за счет китайцев и тайцев снова будут группы в конце марта-апреле, когда качество льда не такое, как зимой, но он есть и этого для них достаточно.

По мнению Татьяны, в целом сезон будет горячий, дорогой и снежный.

– Очень бы хотелось, чтобы с ранним ледоставом, который мы увидели в этом году, не случилось раннего разгрома гротов и затаптывания всех самых красивых локаций. Поэтому лично своим группам и туристам буду напоминать о том, что все хотят увидеть красоту байкальского льда, поэтому надо относиться к нему максимально бережно.

«Частные путешественники из Китая уже появились на Ольхоне»

Руководитель туристической компании «Ольхон Скай» и идейный вдохновитель фестиваля ледовых скульптур на Байкале Семён Майор уверен: яркие, масштабные события – это драйвер развития туризма в регионе. Всего за три года из небольшого ледового городка Olkhon Ice Fest вырос в международный фестиваль со множеством участников и зрителей.

– Из глобальных изменений на рынке – это, конечно, замещение потока туристов из Китая на наших соотечественников, в основном, из центральных регионов России. И так небольшое количество гостей из Европы практически сошло на нет, приезжают только экспаты. Отмечу, что в основном сейчас развивается зимний туризм, гостиницы расширяют зимний номерной фонд, перевозчики покупают новые, более вместительные Хивусы. В остальном инфраструктура остается примерно на прежнем уровне.

Хорошими темпами развивается зимний событийный туризм: фестиваль Olkhon Ice Fest в 2022 году посетило более 15 тысяч человек, событие уже стало основным в событийном календаре Иркутской области, есть хорошие предпосылки, что оно выйдет на федеральный уровень. Туристы со всей России с лета планируют свои поездки так, чтобы посетить фестиваль. Яркие, масштабные события – это драйвер развития туризма. Потенциал Иркутской области в этом направлении огромный.

Что касается открытия границ, Семён говорит, что частные путешественники из Китая уже появляются на о. Ольхон.

– Но думаю, в зимнем сезоне наплыва не будет: большинство гостиниц уже забронировано под группы из России. Чтобы восстановился поток китайских туристов, в любом случае потребуется время, меры поддержки таких путешествий со стороны Китайской народной республики и межгосударственное взаимодействие. Возможно, и государству, и бизнесу стоит ответить себе на вопрос, есть ли необходимость активно развивать данное направление. Участникам туристического рынка хорошо известно, что в массовом потоке из КНР есть безусловные плюсы, но есть минусы и определенные риски.

В целом, несмотря на повышение цен, путешествия на Байкал остаются востребованными, говорит Семён Майор.

– В нашем озере и в самом слове «Байкал» заключена невероятная мощь и сила. Думаю, оно еще много лет будет притягивать людей со всех уголков Земли. Наша общая задача – выработать сбалансированные подходы, гармонично развивать туристический потенциал и заботиться о сохранности великого озера. На мой взгляд, один из этапов такой работы – это наличие единой долгосрочной стратегии развития туризма и сохранения природы оз. Байкал и прилегающих территорий.

«В первой волне поедут бизнес-туристы из Китая»

Евгения Городова, исполнительный директор компании «Гранд Байкал», отмечает, что спрос на зимний отдых на Байкале в этом сезоне ниже, чем в 2022. Она связывает это с открытием зарубежных направлений. Многие туристы предпочли Байкалу Таиланд. В целом, отрасль в последние три года живет в условиях постоянных изменений, о стабильности говорить не приходится.

– Новые вызовы происходят ежегодно, приходится постоянно диверсифицироваться и менять фокус внимания с иностранного на российского туриста. Так, рост внутреннего потока позволил отрасли уже в 2021 году осуществить загрузку туристических объектов примерно на уровне допандемийного 2019 года.

В 2021-2022 годах был зафиксирован максимальный спрос на туры на зимний Байкал. Многие игроки занимались продвижением туров на Байкал, и это было вполне оправданно на фоне невысокой доступности выездных туров.

Однако в этом году ситуация изменилась: спрос на зимний Байкал снизился, а глубина бронирования существенно сократилась.

– Если в январе 2022-го на февраль-март уже практически отсутствовали свободные номера для размещения на турбазах на МРС, на о. Ольхон, то в этом сезоне свободных мест достаточно. Глубина бронирования в этом году невысокая, так как многие туристы не уверены в своих планах и чаще всего организуют поездки за полмесяца-месяц до даты отправления. На снижение спроса на Байкал повлияло также открытие границ и запуск регулярных прямых рейсов на популярные у россиян направления –Таиланд, Дубай, Турцию, снижение курса валют, возможность использования криптовалют для расчетов в поездках за границу. Кроме того, следует учитывать тот фактор, что российские туристы редко возвращаются в одни и те же места для зимнего отдыха, за исключением черноморских курортов. Это связано с отсутствием привычной инфраструктуры в регионах. Возможно, с её улучшением возвращаться будут чаще, – поясняет Евгения Городова.

В компании ждут турпотока с Китая в связи с открытием прямого авиасообщения с Харбином, но в первую очередь поедут бизнес-туристы.

– Ждем открытия рейсов от других авиакомпаний, например, Хайнаньских авиалиний с рейсами из Пекина в Иркутск. Мы будем очень рады возвращению турпотока из КНР к нам в Иркутскую область. Но важно, чтобы это были более платёжеспособные туристы. В дешёвых туристах из Китая, которых возили раньше группами, вряд ли регион будет заинтересован. Важно, чтобы туристы были более ориентированы на изучение культуры и истории России, на получение эмоций от природных достопримечательностей, на восстановление своего здоровья.

В 2023 году китайский турпоток вряд ли будет большим. В компании ожидают увеличение числа туристов ближе к началу марта. При этом в первой волне будут бизнес-туристы, так как с 30 января (после новогодних праздников) в КНР официально начинают работать крупные предприятия, которым в том числе необходимо возобновлять партнерские взаимоотношения с РФ.

– И уже после этого возможно и увеличение классического потока туристов из КНР, которые приезжают к нам на отдых, – резюмирует Евгения Городова.