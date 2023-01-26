Американский инвестор продаёт 50% долю в группе «Илим» российским партнерам

Сумма сделки составит $484 млн, но ее должны одобрить российские власти. «Илиму» принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях, два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях, а также институт «Сибгипробум» в Иркутске.

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Американская компания International Paper договорилась о продаже 50% швейцарской Ilim SA, которая владеет крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России «Илим». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте International Paper.

Как сообщает РБК, Сумма сделки составит $484 млн, но ее должны одобрить российские власти. Стоимость всей компании оценена примерно в $3,5 млрд, исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года (по предварительным неаудированным данным, этот показатель составил $1,11 млрд), в цене также учтен чистый долг в размере $2,45 млрд, говорится в сообщении.

Покупателями станут российские партнеры International Paper по этому совместному предприятию – остальные 50% Ilim SA принадлежат председателю совета директоров группы «Илим» Захару Смушкину и братьям Борису и Михаилу Зингаревичам.

«Мы довольны результатами совместной деятельности и хотели бы сохранить наше эффективное партнерство. Но в известных обстоятельствах наши партнеры приняли свое решение», – заявил Смушкин (его слова передала пресс-служба «Илима»).

International Paper приобрела 50% Ilim Holding в 2007 году за $650 млн. Тогда она стала крупнейшим иностранным инвестором в российской лесной промышленности. «Илиму» принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях (филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске), два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях, а также институт «Сибгипробум» в Иркутске.«В прошлом году нашему совместному предприятию исполнилось 15 лет. Это один из самых успешных примеров реализации совместных проектов в лесопромышленном комплексе. За это время объем производства увеличился в два раза, а общая стоимость компании выросла почти в три раза», – утверждает Смушкин.

Напомним, «Группа «Илим» реализует крупнейший инвестиционный проект в Иркутской области и готовится запустить в Усть-Илимске завод по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона мощностью 600 тысяч тонн в год. На предприятии будут применяться технологии, основанные на принципах безотходного производства и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Объем инвестиций по проекту составляет порядка 80 млрд рублей. Будет создано 850 новых рабочих мест.

В конце декабря «Группа Илим» подписала соглашение о защите капиталовложений (СЗПК) с Минэкономразвития России и министерством экономического развития и промышленности Иркутской области. В рамках заключенного соглашения инвестору гарантируется со стороны государства не повышение основных налогов (кроме НДС), сохранение требований по землепользованию и застройке и ряду других на весь срок соглашения. Кроме того, возможно возмещение затрат инвесторов на создание инфраструктуры в объеме уплаченных налогов.