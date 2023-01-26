В Иркутской области спрос на специалистов со знанием китайского языка вырос в 27 раз

На рынке труда в России в течение года наблюдался высокий рост спроса на специалистов, владеющих китайским языком. Аналитики hh.ru выяснили, коснулось ли это Иркутской области.

В целом по стране число вакансий, в которых указано требование знания китайского языка, показало прирост в 26 раз за период январь 2022- январь 2023 по сравнению с предыдущим годом. За это время работодатели разместили более 12 тысяч предложений о работе для специалистов, владеющих китайским. В первой пятерке регионов, где зафиксирован самый высокий спрос на таких сотрудников: Москва (46% от всех вакансий с требованием знания китайского языка), Санкт-Петербург (11%), Новосибирская область (5%), Приморский край (4%) и Московская область (3%).

За прошедший год в Иркутской области было открыто более 200 подобных вакансий, и это в 27 раз больше, чем годом ранее.

Активнее всего спрос на специалистов, владеющих китайским языком, вырос в компаниях из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (рост числа вакансий в 24,8 раз), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (рост в 14,9 раз), «Розничная торговля» (рост в 22,9 раз), «Услуги для бизнеса» (рост в 17,2 раза), «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» (22,7 раз).

Любопытно, что интерес российских компаний растёт также к HR-экспертам со знанием китайского языка, это подтверждает исследование облачного сервиса управления рекрутментом Talantix. По данным сервиса, спрос на кандидатов со знанием этого языка вырос на 55% за год. Чаще всего требование к знанию китайского встречается среди вакансий для HR-специалистов в сфере транспорта и логистики, продаж, производства. При этом, с европейскими языками обратная ситуация, и вакансий для HR-менеджеров с уверенным английским стало меньше на 41%.

В Иркутской области в январе этого года искали специалистов следующих квалификаций со знамением китайского языка: переводчик, менеджер по закупкам и логистике, делопроизводитель, специалист по работе с иностранными контрагентами, специалист нормативно-справочной информации, преподаватель китайского языка, менеджер по ВЭД и логистике из Китая, менеджер по продажам запасных частей, помощник менеджера международных проектов и др.

Средняя предлагаемая зарплата для иркутских специалистов со знанием китайского составила в январе 62,5 тысяч рублей. А самые высокие зарплаты предлагают в данный момент региональному менеджеру по продажам (от 50 000 до 300 000 руб. до вычета налогов), менеджеру по закупкам (от 80 000 руб. на руки), продакт-менеджеру (от 70 000 руб. на руки), менеджеру по ВЭД (от 50 000 до 100 000 руб. на руки).