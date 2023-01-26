Иркутский район возглавил "черный список" по незаконному подключению к электросетям в 2022 году

Иркутская электросетевая компания составили итоговый за 2022 год антирейтинг территорий по бездоговорному потреблению электроэнергии. В топ-5 позорного рейтинга вошли Иркутск, Иркутский, Жигаловский, Шелеховский и Усольский районы.

Общий объем бездоговорного потребления превысил 48 млн рублей. Эти средства могли быть направлены на развитие электросетей.

Антирейтинг территорий по бездоговорному потреблению электроэнергии:

Иркутский район – 19,5 млн рублей. Иркутск – 17,4 млн; Жигаловский район – 1,3 млн; Шелеховский район – 1,1 млн; Усольский район – 0,9 млн.

Иркутский район на лидирующей позиции не случайно. В прошедшем году энергетики выявили случаи нелегального подключения к электросетям целых линий. Таким образом действуют застройщики, чтобы как можно скорее продать частные дома. О проблеме энергетики информировали представителей властей, а также надзорные органы и профильное министерство. Покупателям частных домов рекомендуют тщательно проверять документы и в случае вопросов обращаться в сетевые организации. Документами, подтверждающим легальность подключения к электросетям, является акт о технологическом присоединении с сетевой компанией и заключенный договор энергоснабжения с ООО «Иркутскэнергосбыт».

Законодательством предусмотрена обязательная оплата потребленной без договора электроэнергии, в 2022 было оплачено в общей сложности свыше 10 млн рублей. Кроме того, судами удовлетворено 173 иска энергетиков, взыскано более двух миллионов рублей, эта работа продолжается. Обращаем внимание, что по статье 7.19. КоАП РФ, предусматривается ответственность за самовольное подключение к электросетям. Для физлиц — от десяти до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юрлиц - от ста до двухсот тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа значительно возрастает. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность по статье 165 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

О случаях незаконного потребления электроэнергии можно сообщать по телефону доверия ИЭСК 8 (3952) 792-480 (функционирует в режиме автоответа и записи обращения). Также можно направлять в аккаунты «Свет38».