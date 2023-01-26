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Мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей создадут в России

Его стоимость составит 35 млрд рублей, сообщили «Известиям» три источника в авиаотрасли.

В Москве создадут мегакомплекс за 35 млрд рублей по выпуску деталей для авиадвигателей. Госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации – ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.

На новых мощностях будут выпускать комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В. Но развитие площадей ОДК будет происходить уже под управлением нового руководства корпорации – в ближайшее время сменится гендиректор ОДК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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