Майнинг в жилых домах могут полностью запретить

Такие рекомендации направила комиссия по энергетике Госсовета в правительство. Документ есть у «Известий».

Минэнерго последовательно выступает за законодательное регулирование майнинга. Что касается жилых домов, по информации энергокомпаний, такая деятельность может повлечь за собой отключения в связи с перегрузкой электросетей, не спроектированных под такую промышленную нагрузку.

– Решение о запрете майнинга в жилых помещениях и энергодефицитных регионах – вполне логичное следствие. Вопрос энергобезопасности, особенно для малых городов, где не всегда хватает бюджетов на восстановление и должный ремонт энергосистем и объектов энергетики, довольно острый, – подчеркнул депутат Антон Ткачев.

Напомним, что Иркутская область возглавляет рейтинг «серого» майнинга России. Только за первую половину 2022 года на 23 пожарах в регионе обнаружили оборудование для добычи криптовалют. В свою очередь, за последние три года энергетики направили в суды 939 исковых заявлений. Почти 600 из них уже рассмотрены, по ним приняты положительные решения в пользу энергетиков. Еще 250 исков в судах на рассмотрении. На данный момент правонарушители обязаны выплатить около 400 млн рублей.