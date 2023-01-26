Новости

Майнинг в жилых домах могут полностью запретить

Такие рекомендации направила комиссия по энергетике Госсовета в правительство. Документ есть у «Известий».

Минэнерго последовательно выступает за законодательное регулирование майнинга. Что касается жилых домов, по информации энергокомпаний, такая деятельность может повлечь за собой отключения в связи с перегрузкой электросетей, не спроектированных под такую промышленную нагрузку.

Читайте также:

Иркутский район возглавил "черный список" по незаконному подключению к электросетям в 2022 году
26 января 2023
Налог на майнинг может составить от 7 до 20%
25 января 2023

– Решение о запрете майнинга в жилых помещениях и энергодефицитных регионах – вполне логичное следствие. Вопрос энергобезопасности, особенно для малых городов, где не всегда хватает бюджетов на восстановление и должный ремонт энергосистем и объектов энергетики, довольно острый, – подчеркнул депутат Антон Ткачев.

Напомним, что Иркутская область возглавляет рейтинг «серого» майнинга России. Только за первую половину 2022 года на 23 пожарах в регионе обнаружили оборудование для добычи криптовалют. В свою очередь, за последние три года энергетики направили в суды 939 исковых заявлений. Почти 600 из них уже рассмотрены, по ним приняты положительные решения в пользу энергетиков. Еще 250 исков в судах на рассмотрении. На данный момент правонарушители обязаны выплатить около 400 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (142)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Американский инвестор продаёт 50% долю в группе «Илим» российским партнерам
В Минпромторге заявили о достаточном числе терминалов в случае ухода из России Ingenico
Bloomberg: резервы Банка России в юанях закончатся уже в 2023 году при падении стоимости Urals
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес