1,6 млрд рублей получит Иркутская область на инфраструктуру для туристских кластеров

Деньги направят на создание централизованных сетей водоотведения и строительство автомобильных дорог по Байкальскому тракту.

Почти 1,6 млрд рублей дополнительно выделят Иркутской области из федерального бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров в 2025-2027 годах. Напомним, что на 2023–2024 годы региону на эти цели уже выделено 2,3 млрд рублей. Таким образом, общая сумма составит практически 3,9 млрд рублей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Президиум Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поддержал предложения Минстроя России по распределению субсидий субъектам РФ в целях развития туристских кластеров. Иркутская область вошла в число регионов, которые получат дополнительные средства. Финансирование будет направлено на решение сразу нескольких задач, - отметил Игорь Кобзев.

Средства пойдут на создание централизованных сетей водоотведения по Байкальскому тракту протяженностью 40,6 км и строительство двух автомобильных дорог четвертой категории в этом же районе.

Губернатор обратил внимание на то, что средства выделяются на развитие туристских кластеров, но с их помощью также будут созданы условия для обеспечения комфортного проживания населения. В частности, в поселках и садоводствах по Байкальскому тракту появится возможность подключиться к сетям водоотведения.

- Это позволит не только повысить уровень комфорта, но и решить экологические вопросы. Уверен, что все, кто заинтересован в решении этих задач, будут стремиться ускорить реализацию проекта, - подчеркнул Игорь Кобзев.