Новости

Xiaomi и Honor возобновляют работу в России

Китайские производители возобновили набор персонала российские офисы, узнали «Известия».

Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы. Они ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками.

– У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирает персонал в России, – пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

И Xiaomi, и Honor рассматривают возможность полноценного возобновления присутствия брендов в нашей стране, включая маркетинговую активность и продвижение своих продуктов в медиа, соглашаются другие эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Американский инвестор продаёт 50% долю в группе «Илим» российским партнерам
В Минпромторге заявили о достаточном числе терминалов в случае ухода из России Ingenico
Bloomberg: резервы Банка России в юанях закончатся уже в 2023 году при падении стоимости Urals
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес