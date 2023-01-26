Xiaomi и Honor возобновляют работу в России

Китайские производители возобновили набор персонала российские офисы, узнали «Известия».

Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы. Они ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками.

– У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирает персонал в России, – пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

И Xiaomi, и Honor рассматривают возможность полноценного возобновления присутствия брендов в нашей стране, включая маркетинговую активность и продвижение своих продуктов в медиа, соглашаются другие эксперты.