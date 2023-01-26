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Страховка торговых центров от пожаров подорожала на 5-20%

Стоимость повысили в связи с ростом случаев возгорания в прошлом году. Об этом «Известиям» рассказали сразу несколько источников на рынке недвижимости.

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Страховка для ТЦ от пожаров подорожала в 2023 году на 5–20%, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Он пояснил, что 2022 год был крайне неудачным для отрасли, торговые центры пережили более 10 пожаров. Застрахованные собственники ТЦ обращались за выплатами в страховые, а они, в свою очередь, – в Национальную перестраховочную компанию. Именно она покрывала часть убытков при превышении лимита.

По словам эксперта, в этом году перестраховочная компания пересмотрела свою политику в отношении пожаров, ее требования к страховщикам ужесточились.

Они, в свою очередь, внесли изменения в работу с ТЦ. Поэтому собственники торговых центров, которые заключают договоры со страховыми компаниями в этом году, столкнулись с повышением цены страховки в зависимости от состояния объекта и его защищенности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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