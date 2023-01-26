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Время на ремонт просят продлить автодилеры

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26 января 2023

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» настаивает на увеличении срока гарантийного ремонта с 45 до 90 дней. Об этом сообщили «Известия».

Срок, отведенный законом «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП) для устранения неполадок автомобиля, необходимо увеличить в два раза: с нынешних 45 до 90 дней.

По словам вице-президента объединения Алексея Подщеколдина, в условиях, когда из 60 автобрендов, действовавших в нашей стране год назад, сейчас работают только 14, дилеры зачатую не могут выполнить сроки ремонта, прописанные в ЗОЗПП. Прежде всего это связано с трудностями в поставках деталей и запчастей, сложной логистикой и более длительными сроками их доставки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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