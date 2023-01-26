Количество сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло более чем на 36%

Количество сделок с электронной регистрацией (в т. ч. неипотечных) в декабре 2022 года, по данным аналитиков Домклик, составило 107,3 тыс. штук, это на 36,4% выше показателя ноября. В четвёртом квартале 2022 года Домклик провёл 262 тыс. сделок с электронной регистрацией, что так же на 36,3% больше, чем в третьем квартале.

Всего количество сделок с электронной регистрацией за весь 2022 год составило более 788 тыс. Из них более 130 тыс. — с электронной закладной.

В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация — пять дней.

Сервис электронной регистрации сделки от Домклик позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте. Зарегистрировать в электронном виде можно как ипотечную, так и неипотечную сделку. Преимущества сервиса электронной регистрации от Домклик очевидны: это быстро, удобно и с дисконтом на ставку по ипотеке на 0,3 процентного пункта.

Электронные закладные выпускаются во всей территориальной сети Сбера. Согласно законодательству, с 1 июля 2018 года они могут использоваться наравне с документарными (бумажными). Закладная в цифровом виде формируется банком и включается в общий пакет документов по ипотечной сделке. Дополнительно посещать отделения банка, Росреестра и МФЦ не нужно. Участники подписывают договор цифровой подписью. Затем банк передаёт документы в Росреестр на регистрацию ипотеки, откуда закладная направляется в депозитарий банка. После погашения ипотеки банк снимает обременение с залога без участия клиента, который с этого момента может свободно распоряжаться недвижимостью.