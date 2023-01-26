Дальневосточный банк сообщил о продлении акции платежной системы «Мир» и ДЭК по начислению кешбэка в 1%

Платежная система «Мир» и Дальневосточная энергетическая компания продлили совместную акцию* по начислению кешбэка в 1% за оплату электроэнергии картой МИР до конца 2023 года. Только за 2022 год участниками акции стали более 14 тысяч дальневосточников.

Получить кешбэк очень просто, для этого достаточно:

1. Зарегистрировать карту МИР Дальневосточного банка на privetmir.ru.

2. Нажать на кнопку «Активировать» на странице акции.

3. Оплатить услуги в Личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ПАО «ДЭК» зарегистрированной картой МИР.

Кешбэк 1% возвращается на карту МИР, с которой был совершен платеж, не ранее чем через 3 дня с даты оплаты, обычно в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует только для физических лиц. Кешбэк не начисляется при оплате через СБП. Максимальный кешбэк по акции не ограничен.

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена в Правилах на странице акции.

* Совместная акция ПАО «ДЭК» и платежной системы «Мир» (в лице АО «НСПК» — оператора платежной системы «Мир»). Каждый пользователь мобильного приложения и Личного кабинета ПАО «ДЭК» может получить кешбэк в размере 1% от любой суммы оплаты коммунальных услуг, совершенной по карте «Мир». Акция действует до 31 декабря 2023 года. Максимальный размер кешбэка по акции не ограничен. Производить оплату в рамках акции можно сразу в нескольких личных кабинетах.

**Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).