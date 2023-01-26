МегаФон модернизировал связь в удаленных поселках Приангарья

Оператор запустил дополнительный слой 4G на базовых станциях в малых населенных пунктах области с более чем столетней историей.

Работы на телеком-инфраструктуре затронули рабочий поселок Михайловка и село Тунгуска Черемховского района, село Баклаши Шелеховского района, а также рабочий поселок Квиток Тайшетского района. Населенные пункты находятся за десятки километров от райцентров. В общей сложности здесь живут не больше 20 тысяч человек, зачастую мобильный интернет для них является единственным способом получения информации и цифровых услуг.

Улучшение качества сети LTE расширяет онлайн-возможности и повышает качество мобильной связи и интернета.

Жители могут в комфортном режиме пользоваться нужными сервисами в своих домах, во время прогулок, отдыха, учебы и быть на быть связи с близкими в любой точке поселка. Благодаря запуску «дальнобойного» слоя LTE с радиусом действия до 35 км, передача данных и голосовая связь стали доступнее и на участках федеральной трассы Р-255 («Сибирь»), вдоль которой располагаются, например, Михайловка и Баклаши.

По данным МегаФона, востребованность мобильной передачи данных в небольших населенных пунктах растет с каждым годом. Рост онлайн-трафика в среднем составляет 15-20% в год. Более 60% жителей здесь пользуются современными смартфонами. Наиболее часто жители удаленных территорий выходят в интернет с устройств Xiaomi и Huawei. ​​​​​