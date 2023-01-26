«Цифровизация производства и новые стандарты охраны труда»: как РУСАЛ обеспечивает безопасность сотрудников на своих предприятиях

«Курс на человека» — именно к такому принципу постепенно приходят крупные промышленные предприятия. Поддержка сотрудников, их здоровья и безопасности, а также комфорта встают в число приоритетов. РУСАЛ — один из лидеров не только в области металлургического производства, но и в области поддержки своих сотрудников. Что для этого делается, рассказал изданию Newslab.ru директор департамента охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Дирекции по устойчивому развитию ОК «РУСАЛ» Александр Чеботкевич.

В последние годы все крупные корпорации говорят о ESG-повестке. Как в РУСАЛе развивают это направление?

Компания РУСАЛ действует открыто и прозрачно, регулярно отчитывается о своей деятельности. Нефинансовая отчетность РУСАЛа начиная с 2004 года ежегодно публикуется в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности. Есть ESG-повестка, которая включает направления, отвечающие запросам и ожиданиям заинтересованных сторон от нашего бизнеса — как рабочих и руководства компании, так и общества, людей, которые живут вокруг предприятия.

Устойчивая организация должна отвечать запросам разных групп лиц, то есть не нарушать климат, не ухудшать воздух, сберегать водные, земельные ресурсы, сохранять биоразнообразие. Например, в РУСАЛе есть программы по сохранению биоразнообразия водоемов, финансируется восстановление пород ценных рыб, мальков которых выпускаем в водоемы на территориях присутствия нашей компании.

Помимо E есть еще и S, и это как раз про социальную ответственность. Как РУСАЛ поддерживает стандарты социальной политики?

То, к чему мы стремимся - это качественные и безопасные рабочие места, эффективная и удобная спецодежда, социальная помощь, начиная от организации питания на производственных площадках до внедрения здорового образа жизни и проведения спортивных мероприятий.

Мы стараемся развивать социальную составляющую в регионах: это строительство жилья, детсадов, школ, восстановление домов культуры, поддержка здравоохранения. Два года назад на средства РУСАЛа построены семь медицинских центров для лечения Covid-19 в Сибири и на Урале. За два года спасены жизни и здоровье более 20 тысяч человек.

Вообще, вопросы ESG-повестки, вплетаются во все процессы компании: это технологические процессы, работа с персоналом, охрана труда и даже закупки, которые тоже должны осуществляться с освещением вопросов безопасности: что покупаем, есть ли на это разрешительная документация, насколько подрядчики привержены принципам безопасности труда. Трансформируется и роль специалиста по охране труда.

Назовите главные проекты компании в этой области

Во-первых, развитие у сотрудников так называемых safety skills — это новый проект, который разработала для нас аутсорсинговая компания в рамках оценки уровня культуры безопасности. По сути, это навыки безопасности сотрудников. Корпоративную культуру безопасности невозможно создать без изменения привычек безопасного поведения у людей.

Второй пункт — это использование цифровизации в обучении. Например, для вводных инструктажей создаются фильмы с реальными кадрами ситуаций на заводе, после просмотра которых специалист тестирует людей, задает вопросы по усвоению материала.

Как улучшились условия труда сотрудников?

Для нас одной из важных составляющих безопасности труда является эргономика рабочих мест и современное оборудование. При этом нельзя не отметить, что некоторым заводам РУСАЛа более 70 лет. Сейчас мы занимаемся проектом по установке системы LOTO— ограничению подачи энергии в зону проведения работ, т. е. всевозможные замки, блокировки и т. д.

Другой проект — восстановление и установка аварийных душей. На некоторых наших производствах есть опасность попадания на человека химических растворов, и у него должна быть возможность сразу смыть этот раствор. Аварийный душ подсвечивается зеленым светодиодным светом, вода в него подается нажатием педали.

Еще один важный и масштабный проект, реализуемый в компании уже несколько лет, направлен на снижение физических нагрузок для сотрудников корпусов электролиза. Это основной участок выплавки алюминия, и при обслуживании электролизной ванны задействуется очень много ручного труда. Часть операций сейчас выполняет техника с помощью специального навесного оборудования.

На КрАЗе и БрАЗе, на складах пека (остаточный продукт перегонки смол, использующийся в алюминиевой промышленности — прим. ред.), где повышенная запыленность и много вредных факторов, реализован проект по переводу кранов на дистанционное управление. Сотрудники теперь сидят не в самих кабинах кранов в цеху, а в чистом кабинете. У них установлены мониторы и сделано полное дублирование кабины крана.

С помощью проекта по модернизации кранов мы вывели из-под вредных условий труда 100 % сотрудников, работающих на складах пека, из них 73 % — женщины. Как изменилось взаимодействие с общественностью за последние годы?

Алюминиевое производство у многих ассоциируется со страшилками: якобы у людей, работающих на заводах, «черные зубы от фторидов», «вредные выбросы всё равно производят по ночам, пока никто не видит».

Про то, что ночью происходят какие-то выбросы — так говорят люди, не имеющие соответствующих знаний и не знающие технологию производства алюминия. У нас нет разовых валовых выбросов, так как производство непрерывное, мы не можем весь день собирать этот газ, а ночью выкинуть — это нереально. Чем ровнее технология, тем выше качество металла, поэтому какие-то скачки — это не про нас.

Для того, чтобы прояснять подобные вопросы, у нас организованы экскурсии на заводы, во время которых наши специалисты рассказывают об истории предприятий и развитии технологий. И, конечно же, все участники таких мероприятий получают развернутые ответы на любые возникающие вопросы.