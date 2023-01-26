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2 из 3 россиян поддерживают идею полного запрета электронных сигарет в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложение о полном запрете вейпов в стране. Инициативу поддерживает большинство некурящих и курящих обычные сигареты, пользователи вейпов – против. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Доля пользователей вейпов среди никотинозависимых за 4 года выросла почти в 2 раза: в 2019 году 8% курили только вейпы, 12% – и электронные, и обычные сигареты, сейчас таковых 23 и 13% соответственно.

Запрет электронных сигарет в России поддерживают 68% россиян, 14% выступают против. Инициатива парламентариев направлена прежде всего на защиту здоровья молодого поколения, но уровень ее поддержки среди респондентов моложе 34 лет низкий (52%). Чаще остальных же отнеслись с одобрением к идее запрета вейпов респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (75%).

Предложение о запрете продажи вейпов поддерживают 72% некурящих граждан и 66% курильщиков обычных сигарет. Инициатива ожидаемо не нашла поддержки у пользователей электронных сигарет: 45% против, каждый третий воздержался, за – всего 23%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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