Завершается прием заявлений на конкурс Иркутской области на предоставление транспорта многодетным семьям

31 января завершается прием заявлений на участие в областном конкурсе на предоставление автотранспорта многодетным семьям. Напомним, ранее министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области внесло изменения в положение о порядке проведения конкурса. С 2023 года право на участие в конкурсе получили семьи, воспитывающие семь и более детей.

Для участия в конкурсе заявления необходимо подать не позднее 1 февраля. Документы можно направить на адрес электронной почты управления социальной защиты по месту жительства. С полным перечнем документов и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте министерства соцразвития https://irkobl.ru/sites/society/opeka/raznoe или в управлениях соцзащиты по месту жительства.

Конкурс проводится министерством с 2013 года. За это время автомобили «Газель» получила 51 семья. Машины для победителей конкурса приобретаются в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2019–2024 годы государственной региональной программы «Социальная поддержка населения».