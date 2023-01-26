Российские заемщики повзрослели

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 года по сравнению с 2021 годом сильнее всего в структуре российских заемщиков выросла доля граждан старше 60 лет. Так, доля этой группы граждан увеличилась на 1,0 процентный пункт (п.п.) и достигла 14,8%. Небольшой рост был отмечен и в возрастных диапазонах заемщиков от 40 до 50 лет – на 0,4 п.п. (до 24,4%) и от 50 до 60 лет – на 0,1 п.п. (до 16,2%). Таким образом, в прошлом году весь рост в возрастной структуре российских заемщиков пришелся на граждан старше 40 лет.

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,0 п.п. (до 28,9%). Также в структуре заемщиков несколько сократилась доля граждан моложе 30 лет – на 0,4 п.п. (до 15,7%).

В декабре 2022 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по количеству заемщиков) были отмечены в республиках Крым (17,6%) и Татарстан (17,3%), а также в Тюменской области (17,1%). В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Алтайском крае (13,8%), Кемеровской области (14,4%) и Ханты-Мансийском АО (14,5%). В Москве и Санкт-Петербурге доля самых молодых заемщиков в декабре 2022 года составила 16,4% и 16,9% соответственно.

Наибольшие доли граждан в возрасте от 30 до 40 лет были отмечены в Республике Татарстан (30,3%), Воронежской области (30,2%), а также в Республике Башкортостан (30,1%). В то же время наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Республике Крым (24,1%), Москве (26,6%) и Алтайском крае (27,2%).

В возрастном диапазоне от 40 до 50 лет самые большие доли заемщиков были отмечены в Ленинградской области (26,1%), Ханты-Мансийском АО (25,8%) и Московской области (25,6%). В то же время наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в республиках Башкортостан (22,1%), Татарстан (23,3%) и Крым (23,3%). В Москве и Санкт-Петербурге доля этих заемщиков в декабре 2022 года составила 24,3% и 24,4% соответственно.

При этом самые большие доли заемщиков в возрастном диапазоне от 50 до 60 лет были отмечены в Республике Крым (20,8%), Москве (17,7%), Московской области (17,7%) и Санкт-Петербурге (17,4%). В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Алтайском крае (15,1%), Удмуртской Республике (15,2%) и Воронежской области (15,3%).

Что касается заемщиков старше 60 лет, то наибольшие доли таких заемщиков были отмечены в Алтайском крае (19,7%), Кемеровской области (17,4%) и Хабаровском крае (17,2%). В то же время наименьшие доли заемщиков данного возраста были зафиксированы в Республике Татарстан (12,8%), Ленинградской области (12,9%) и Санкт-Петербурге (13,1%). В Москве доля этих заемщиков в декабре 2022 года составила 14,9%.

«В 2022 году банки придерживались достаточно консервативной кредитной политики, выдавая новые розничные кредиты заемщикам относительно «хорошего кредитного качества» с приемлемым средним значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР), – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом наиболее молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей (или совсем без нее) получить новый кредит в настоящее время, в целом, несколько сложнее, чем гражданам постарше. У последних, как правило, более содержательная кредитная история, достаточно высокий ПКР, а также стабильный источник доходов».