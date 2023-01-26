Более 1250 студентов прошли стажировку в Сбере в 2022 году

В 2022 году более 1250 студентов крупнейших российских вузов по ИТ, техническим, экономическим, юридическим и другим специальностям прошли стажировку в Сбере. Около 800 студентов в результате стали сотрудниками банка.

Самыми востребованными в компании направлениями, по которым было принято наибольшее число студентов, стали Data Science, Java и бизнес-анализ. Самые активные города, которые участвуют в найме стажёров, в прошлом году были Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург. Среди топ-вузов, которые направляли своих студентов на стажировки в Сбер, — НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МИРЭА, МФТИ. А также «Школа 21», которая направляет своих учащихся на стажировку по ИТ-специальностям.

В Сбере стажируются студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры («Совместные образовательные программы», «Инклюзия», Sberseasons). В 2022 году появилась новая стажировка для школьников («Победители олимпиад/конкурсов»). В среднем срок стажировок в Сбере составляет 3‒6 месяцев и 20‒40 часов в неделю. Все стажировки оплачиваются, зарплата стажёра в Москве в прошлом году доходила до 100 000 рублей в месяц, на повышенную компенсацию могли претендовать студенты совместных магистерских программ Сбера с вузами, имеющие опыт работы.

Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбера: