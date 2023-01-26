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Edutoria открыла приём заявок на ежегодный конкурс «Давай научим!»

В честь Международного дня образования и Дня российского студенчества образовательный маркетплейс от Сбера Edutoria объединил усилия с ведущими университетами России и запустил новую номинацию для преподавателей в конкурсе «Давай научим!». Партнёрами конкурса выступили НИТУ МИСиС, ВШЭ, МГПУ, РЭУ им. Плеханова и УрФУ.

В этом году конкурс «Давай научим!» проводится второй раз и пройдёт в двух номинациях: «Лучший курс от студентов» и «Лучший курс от преподавателей» (впервые). Участвовать в конкурсе могут студенты и аспиранты образовательных организаций среднего профессионального образования и вузов любой специальности в возрасте от 18 до 25 лет, а также педагоги образовательных организаций Российской Федерации.

Участники могут направить свои концепции курсов до 1 марта 2023 года, а уже в апреле партнёры конкурса, представители вузов, эксперты в области образования и топ-менеджеры Сбера выберут победителей отборочного этапа, которые получат призы от организатора конкурса. По итогам финала будут определены по три победителя в каждой номинации. Студенты, разработавшие лучшие курсы, получат их продюсирование и возможность монетизации на маркетплейсе Edutoria, а преподаватели смогут выбрать обучение по программе дополнительного профессионального образования, размещенной на платформе.

Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка:

«Поздравляю с Днём российского студенчества каждого, кто учится и учит! Современные цифровые решения позволяют сделать образование ещё более доступным и повысить скорость создания образовательных продуктов. Я рада объявить о старте конкурса "Давай научим!", который позволит активным и талантливым студентам и наставникам поделиться своими знаниями и навыками на маркетплейсе Edutoria. Команда экспертов и наши партнёры помогут финалистам конкурса создать и разместить собственные курсы. Желаю всем удачи в конкурсе!»

Edutoria — маркетплейс, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи могут развивать современные навыки, повышать квалификацию и осваивать новую профессию. Edutoria предоставляет компаниям и экспертам бесплатный сервис по созданию и размещению курсов, который позволяет тиражировать и монетизировать свои знания.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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