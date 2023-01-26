В Иркутской области введено 1,235 млн квадратных метров жилья в 2022 году

Ввод жилья в Иркутской области увеличился. По итогам 2022 года в регионе введено 1 млн 235 тысяч квадратных метров жилья, это на 2,6% больше, чем в 2021 году и на 10% больше плана. Такие данные озвучил сегодня во время прямого эфира министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

– Около 375 тысяч квадратов приходится на многоквартирные жилые дома, это составляет 30 % от общего объема введенного жилья; 859 тысяч – индивидуальное жилищное строительство, – подчеркнул Александр Галкин.

Кроме того, в Иркутской области были полностью выполнены показатели 2019-2021 годов по расселению аварийного жилищного фонда. По данным регионального минстроя, с учетом всех программ, включая расселение аварийного жилья в зоне БАМа, и жилья, пострадавшего в результате грунтовых вод, начиная с 2019 года в регионе расселено 399,79 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, жилищные условия смогли улучшить 21,18 тысячи граждан.