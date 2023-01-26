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Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»

Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». Уже предоставлено три кредита на приобретение объектов промышленной недвижимости на сумму 469 млн рублей.

Банк совместно с Минпромторгом ведут работу по изменению условий программы в соответствии с потребностями наших клиентов и расширению объемов поддержки. В ближайшей перспективе планируется утверждение изменений, которые позволят предоставлять льготные кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

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«Сбербанк с первых дней утверждения программы «Промышленная ипотека» принимает в ней самое активное участие. В настоящий момент мы ожидаем внесение изменений в программу, которые значительно расширят возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, и банк освоит их за первый квартал 2023 года.  В этой связи, ожидаем увеличение объёма выделенного лимита на банк, что позволит увеличить объёмы финансирования в рамках программы».

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства. Минпромторг РФ определены банки, уполномоченные на предоставление льготной «промышленной ипотеки» и выделены лимиты по данной программе.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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