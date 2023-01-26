Врачи в Иркутске восстановили пищевод ребенку, пострадавшему от средства для чистки раковин

Операцию по восстановлению пищевода – колоэзофагопластику – провели хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы 8-летнему мальчику, который пострадал, выпив средство для чистки раковин и унитазов, сообщили в медучреждении.

Фото Ивано-Матренинской детской клинической больницы

«Это произошло почти 4 года назад, 21 марта – я очень хорошо помню этот день. Тогда мы были у жены на работе, и сын выпил щелочной раствор – средство для очистки раковин и унитазов. Пошел в туалет, взял и выпил, почему это сделал – непонятно. Причем бутылка такая невзрачная была, похожая на упаковку белизны. Сразу закричал, мы вызвали скорую, нас увезли в Ивано-Матренинскую больницу, в отделение токсикологии», – рассказал отец мальчика.

Ожог пищевода был сильным, однако ребенку удалось сохранить жизнь. При этом появились ограничения – нельзя было есть твердую пищу, и все продукты приходилось перемалывать блендером.

Несколько месяцев назад ввиду того, что прежнее лечение не давало необходимых результатов, было решено провести колоэзофагопластику: операция прошла успешно. В настоящее время ребенок может есть самостоятельно, он постепенно возвращается к полноценной жизни. «Спустя полгода у пациента еще один осмотр – и тогда он спокойно сможет грызть морковку», – отметили в медучреждении.

Колоэзофагопластика – вид реконструктивного оперативного вмешательства, при котором из тканей толстой кишки создается искусственный пищевод.