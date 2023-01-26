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Приговор вынесли браконьеру, который незаконно поймал и убил кабаргу в Шелеховском районе

Браконьеру, который незаконно охотился на кабаргу в Шелеховском районе Иркутской области, вынесли приговор – он осужден на 3 года условно, сообщили в региональной прокуратуре.

Известно, что в декабре 2021 года мужчина установил металлические петли – силки – в лесу рядом с поселком Большая глубокая Шелеховского района. «Таким запрещенным способом он добыл особь кабарги сибирской при отсутствии соответствующей лицензии. В результате животному миру Российской Федерации причинен ущерб на сумму 180 тысяч рублей», – отметили в прокуратуре.

Браконьера поймали при попытке вывезти части туши животного – они были изъяты сотрудниками полиции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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