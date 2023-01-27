54% иркутян согласны заниматься нелюбимой работой, если им платят хорошую зарплату

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей Иркутской области и выяснила, что, по их мнению, может удержать на работе, которая не нравится, и правильно ли заниматься нелюбимым делом.

Больше половины жителей Приангарья продолжат заниматься нелюбимой работой, если им платят хорошую зарплату (54%). Чаще всего деньги могут удержать сотрудников из сферы производства и медиков (по 53%), рабочий персонал (52%), юристов и водителей (51%).

Еще 40% согласятся остаться на нелюбимой работе только если у них не будет другого выбора, для 25% убедительным аргументом будет возможность сделать карьеру, а для 23% - дружный коллектив. Среди других причин указывают такие: «ищу другие варианты и параллельно прокачиваю необходимые скиллы», «только в случае адекватного руководства», «если не станет хватать семейного бюджета».

При этом 25% иркутян не останутся ни при каких обстоятельствах, если работа им не по душе. Среди таких респондентов больше женщин, нежели мужчин (22% и 18%, соответственно). А в разрезе возрастных групп чаще всего принципиальную позицию занимают специалисты в возрасте 35-44 года (22%). Ничего не может удержать на работе, которая не нравится, как правило, специалистов из сферы развлечений и масс-медиа (33%), сотрудников из сферы образования (32%), маркетологов и кадры из ресторанно-гостиничного направления (по 25%).

Любопытно, что 40% опрошенных из региона считают, что работать на нелюбимой работе, в принципе, неправильно. 48% ответили, что это допустимо, если очень нужны деньги, еще 21% считают это нормальным в начале карьеры, и лишь 8% убеждены, что любить работу необязательно.