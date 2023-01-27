ЕС рассматривает возможность ограничения цен на дизель и мазут из России

Евросоюз и страны G-7 хотят ввести ограничения на экспорт российского топлива, сообщает издание Bloomberg.

По словам людей, знакомых с вопросом, ограничение в 100 долларов за баррель будет применяться к таким продуктам, как дизельное топливо, которое продается с премией к сырой нефти. Более низкий порог в 45 долларов будет установлен для дешевых продуктов, таких как мазут, добавили собеседники.

Эти цифры еще могут измениться в ходе переговоров между странами-участницами.