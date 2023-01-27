Объем продаж жилья в Москве снизился до семилетнего минимума

В 2022 году динамика сделок на рынке первичного жилья оказалась худшей с 2015 года. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на аналитиков «Метриум».

По данным компании, в целом за 12 месяцев Росреестр Москвы зафиксировал 85 тыс. сделок со строящимся жильем в столице. В 2021 году спрос дольщиков оценивался в 98,8 тыс. ДДУ, то есть в 2022 году этот показатель сократился на 14%. Это худшая динамика с 2015 года, когда количество сделок в этом сегменте упало на 18% относительно результатов 2014 года.

«2022 год, безусловно, стал самым стрессовым для рынка жилья за последние 10 лет. Потрясения ни периода пандемии, ни кризиса 2014 года не идут в сравнение с теми вызовами, которые появились в 2022 году. И, несмотря на это, нужно признать, что вместо коллапса мы зафиксировали умеренную коррекцию, которая могла произойти и в менее сложных условиях», — сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.