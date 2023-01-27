Самые дешевые квартиры в Москве сдаются за 25 тыс. рублей

Их в столице всего 4%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании «Инком-Недвижимость».

Лоты с ценой 26-45 тыс. рублей в месяц занимают 37,4% в экспозиции, жилплощадь стоимостью 46-65 тыс. рублей – 28,7%, квартиры по цене от 66 тыс. рублей в месяц и выше – 29,6%, рассказали в компании.

Специалисты управления аренды квартир компании изучили состав предложения найма в старых границах столицы (исключая ЗелАО). Однокомнатные квартиры занимают 31,3% экспозиции, на двухкомнатные приходится 39,5%, на трехкомнатные – 19,8%. Многокомнатные составляют 4,1%, комнаты – 5,3%.