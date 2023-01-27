Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 иркутян

Центробанк сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому иркутяне смогут на портале госуслуг выставить запрет или ограничение на выдачу себе кредитов.

Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй – это поможет предотвратить случаи мошенничества. Сегодня инициативу Центробанка одобряют 7 из 10 иркутян. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Предложенные ЦБ РФ меры считают разумными 67% респондентов. 6% – против, они убеждены, что законопроект ограничивает финансовую свободу россиян и что государству лучше сосредоточиться на повышении финансовой грамотности населения: «Банки должны исключить выдачу кредитов мошенникам, а не перекладывать ответственность на граждан».

Затруднился однозначно оценить инициативу Центробанка каждый четвертый (27%): «Надо разбираться в деталях»; «Механизм до конца не понятен». Поддерживающих законопроект больше среди мужчин, чем среди женщин (78% против 56%). Чем старше горожане, тем чаще они одобряют идею введения самозапрета на выдачу кредитов: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 64%, то среди респондентов старше 45 – уже 73%.