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Двух мужчин осудили за нападение на полицейского в городе Зима Иркутской области

Каждый получил по 4 года колонии общего режима, сообщили в Следственном комитете Иркутской области.

Ночью 26 февраля прошлого года вблизи дома №31 по ул. Подаюрова в Зиме экипаж ДПС для проверки документов остановил автомобиль «Ниссан-Санни». Двое пассажиров автомобиля начали оскорблять сотрудников полиции, а после напали на них.

После совершения преступления мужчины скрылись на автомобиле.

Накануне суд признал подсудимых виновными. С учетом мнения прокурора им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчины взяты под стражу в зале суда.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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