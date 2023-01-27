Банк «Открытие» проводит выставки современного искусства для клиентов Private Banking

Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – представил экспозиции с работами известных российских современных художников и скульпторов в своих московских офисах.

Во флагманском офисе Private Banking на Остоженке галерейный проект a-s-t-r-a представляет экспозицию из 18 работ четырех российских художников, работающих в разных стилях. Мария Агуреева работает с инсталляциями, видео, перформансами, скульптурой в Лос-Анджелесе и Москве. Она была номинирована на премию Кандинского и участвовала в резиденции Unlimited New York. Юрий Самойлов – график и живописец с неординарным бэкграундом. Графические работы художника можно сравнить с палимпсестом. Юрий слой за слоем наносит и стирает краску, смывая ее водой.

Участник Blazar young art fair и Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703». Илья Кутобой – художник-иллюстратор, в своих живописных работах обычно использует акрил. Сотрудничал с иллюстраторским агентством BANG! BANG! STUDIO, журналами GQ, Esquire, РБК стиль. Оксана Мась – художница, философ, гуманист, урбанист, теоретик и популяризатор современного искусства. Участвовала в двух Венецианских биеннале, Фестивале киноискусства в Локарно, биеннале «Женщины и искусство» в Шардже и многочисленных международных выставках.

В офисе Private Banking на Большой Ордынке открылась выставка работ известного московского скульптора Вадима Кириллова, представленная одной из крупнейших российских галерей современного искусства «МастАРТ». Вадим Кириллов – скульптор, получивший известность как в России, так и за рубежом, автор многих монументальных работ, постоянный участник художественных выставок. Сочетание трех видов искусства – графики, живописи и скульптуры – это оригинальный стиль работ Вадима Кириллова. Его декоративная, почти невесомая пластика организует пространство, балансируя на грани прозрачной графики. Изысканная патина вносит живописный элемент, а скульптура, традиционно тяжелая и объемная, предстает необычайно легкой и воздушной, органично живущей в пространстве современного мира.

Все работы из экспозиций двух выставок можно приобрести в банке «Открытие».