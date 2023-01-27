Иркутская область заняла второе место в РФ по приросту энергопотребления

Ситуацию в энергетическом комплексе региона рассмотрели на заседании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 27 января. Согласно информации, которая была озвучена на встрече, Иркутская область по итогам 2022 года заняла второе место в РФ по приросту энергопотребления.

«За 2022 год собственное потребление электроэнергии регионом составило рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года. По приросту энергопотребления Иркутская область по итогам 2022 года заняла второе место в РФ. Отдельного внимания заслуживает динамика прироста потребления электроэнергии населением. За 2022 год потребление этой группой составило уже 9,6 млрд кВт/ч, что почти в два раза больше, чем за весь 2008 год», – рассказали в правительстве региона.

В регионе аварии на электросетях происходят довольно часто. Правительство намерено их сократить, консолидируя усилия власти и всех ресурсоснабжающих организаций Приангарья. Глава региона также потребовал синхронизировать документы территориального планирования муниципальных образований с инвестиционными программами энергетиков.