3,1 млн га лесов в Иркутской области введут в зону обязательной ликвидации пожаров в 2023 году

Правительство региона приняло решение в 2023 году дополнительно ввести 3,1 млн га лесов в зону обязательной ликвидации пожаров, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Раньше эти территории находились в зоне контроля. Они расположены в Казачинско-Ленском, Катангском, Мамском и Нижнеудинском лесничествах. Благодаря новому зонированию общая площадь территории, на которой обязательны лесопожарные работы – 63,7 млн га. В целом же площадь земель лесного фонда 69,5 млн га», – рассказал Кобзев.

Для охраны территорий, которые вывели из зоны контроля, власти изменили схему авиационных работ – в Ербогаченском авиаотделении с 2023 года будет два маршрута протяженностью 603 и 493 км, в штат добавлены парашютистыдесантники. В прошлом году в авиаотделении действовал один маршрут протяженностью 493 км.

«В прошедшем сезоне, благодаря оперативному маневрированию наших сил и средств, мы могли ликвидировать самые сложные возгорания в труднодоступных местах. Раньше работы по таким пожарам, как правило, не велись. В сравнении с пятилетними показателями количество пожаров у нас сократилось на 10%, площадь возгораний – на 71%», – резюмировал Кобзев.