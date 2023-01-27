Новости

АТБ вошёл в ТОП-15 самых активных банков в соцсетях за 2022 год

Сервис Brobank.ru назвал самые активные в соцсетях банки за 12 месяцев 2022 года. Социальные сети Азиатско-Тихоокеанского банка заняли 13-е место.

Рейтинг опирается на индекс активности и отображает среднесуточное количество публикаций, приходящихся на один аккаунт кредитной организации. Самые активные в соцсетях банки 2022 года определялись по данным четырех ресурсов: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники и YouTube.

Конкуренция за попадание в рейтинг насчитывала 42 кредитные организации. Это структуры, которые соответствуют двум условиям: входят в сотню крупнейших представителей рынка по объему активов и располагают крупной аудиторией в социальных сетях либо достигали ее до блокировки зарубежных площадок на территории России.

Также Brobank.ru проанализировал активность банков за прошедший год по отдельно взятым соцсетям. АТБ вошел и в эти рейтинги. В Одноклассниках банк занял 8 место, во ВКонтакте – 11 место, в Telegram – 18 место.

Среди активных кредитных организаций в соцсетях за IV квартал 2022 года, которые представил Brobank.ru, АТБ занимает 9 строчку рейтинга.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Китай открывается 2023, последние новости
Контейнеры устремились в Китай
Китай открывается для инвестиций
Они возвращаются. Готов ли турбизнес на Байкале к новому наплыву китайских туристов?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес