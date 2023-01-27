Подведены итоги последнего этапа конкурса «АТБ. Ваше слово»

27 января Азиатско-Тихоокеанский банк объявил победителей завершающего 4-го этапа конкурса «АТБ. Ваше слово». В ближайшее время 10 победителей получат от банка наборы для путешествий: внешний зарядный аккумулятор, спортивная бутылка для воды, дорожная надувная подушка.

Конкурс «АТБ. Ваше слово» стартовал в сентябре 2022 года и состоял из четырех этапов, по итогам каждого в Telegram-канале АТБ определялось 10 победителей.

По условиям конкурса клиенты банка оставляли отзывы на странице АТБ портала Banki.ru и автоматически становились его участниками.