Автовладельцы в 2022 году оформили 700 тысяч полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбера

Автовладельцы в 2022 году оформили почти 700 тысяч полисов ОСАГО на специальном маркетплейсе Сбера, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Совокупная страховая премия по заключённым договорам превысила четыре миллиарда рублей.

Сегодня на маркетплейсе представлено 14 страховых компаний, включая СберСтрахование. Приобрести полис удобнее всего в мобильном приложении СберБанк Онлайн — в прошлом году так поступило 45% клиентов. Второй по популярности способ (30%) — оформить ОСАГО в отделении Сбера. Здесь менеджеры проконсультируют клиентов и помогут оформить страховку. Ещё 25% для покупки полиса пользуются официальным сайтом маркетплейса.

Чтобы купить страховку, понадобится всего три документа: СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис клиент получает по электронной почте. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

– ОСАГО — обязательная страховка, которая необходима всем автовладельцам. Мы стараемся сделать процесс оформления максимально простым и удобным для клиента. С этой целью мы и разработали собственный маркетплейс по ОСАГО: это быстро, безопасно и очень удобно. Всё происходит онлайн за несколько минут, а персональные данные защищены. Достаточно заполнить короткую форму, после чего маркетплейс автоматически сформирует предложения от партнёров, в том числе от СберСтрахования. Клиенту останется только выбрать оптимальный вариант, оплатить страховку — и готовый полис придёт по электронной почте.