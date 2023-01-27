Банк «Приморье» приглашает студентов на обучение в Корпоративном университете

Студенты, обучающиеся на одной из 11 востребованных программ, могут подать заявку на дополнительное обучение в Корпоративном Университете Банка «Приморье» и получить приятный бонус в размере 100.000 рублей за 6 месяцев учебы.

Обучение разделится на три этапа:

Знакомство с Банком. Студенты в течение 4 месяцев узнают не только историю создания и развития Банка «Приморье», но также прослушают курс лекцию от экспертов подразделений Банка. Стажировка в подразделении. Каждый студент пройдет распределение по подразделениям Банка и в течение 2 месяцев будет активно закреплять знания на практических задачах. Подведение итогов. После окончания обучения студенты могут стать специалистами Банка или сформируют отдельную проектную группу или присоединятся к существующей для решения особых задач Банка.

Чтобы подать заявку на обучение в Корпоративном Университете Банка «Приморье», заполните анкету по ссылке.

При возникновении вопросов обращайся по телефону 8 (423) 222-99-68 (доб. 287 - Заббарова Дарья)