РСХБ профинансировал 2,4 тыс. проектов в молочной отрасли на 245 млрд рублей

В Москве состоялся XIV Съезд Национального Союза производителей молока – одного из продуктов, отмеченных в Доктрине продовольственной безопасности. За время своей работы Россельхозбанк профинансировал 2,4 тыс. проектов по строительству и модернизации комплексов КРС молочного и смешанного направления общим объёмом 245 млрд рублей.



«Молочная отрасль – это не только самая вкусная и полезная отрасль сельского хозяйства, но еще и самая экономически значимая. Россельхозбанк всесторонне поддерживает производителей и переработчиков молока, мы работаем не только с большинством крупнейших компаний, которые формируют отрасль, но и оказываем поддержку крупным агрохолдингам и небольшим фермерским хозяйствам. В 2022 году банк направил на поддержку отрасли более 58 млрд рублей», - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.



Сейчас РСХБ занимает 32% рынка кредитования молочного животноводства и 28% – производства молочных продуктов.



В России потребление молока приближается к 243 кг на душу населения, и, по прогнозу, к 2030 году может достичь 257 кг при сохранении темпов роста отрасли. Потребление молока растет за счет роста отечественного производства. Доля импорта постепенно снижается. Самообеспеченность стабильно растёт и, как ожидается, превысит 85% в ближайшие годы.



Драйвером роста переработки молока, по мнению экспертов РСХБ, станет производство сыров. В России оно существенно опережает темпы роста потребления молочных продуктов в целом. Также отмечается увеличение доли крестьянских фермерских хозяйств в производстве молока, по оценке экспертов банка за 20 лет их доля увеличилась почти в два раза до 9,4%.



Председатель Правления РСХБ подчеркнул, что в 2023 году банк продолжит системную поддержку отрасли, приоритетными направлениями станут проекты по строительству и модернизации молочных и животноводческих ферм, производству сырого молока, а также льготное кредитование для малых форм хозяйствования. В пуле мер поддержки, помимо финансирования, внедрение цифровых технологий, повышение кадрового потенциала отрасли, содействие научным инновационным разработкам, реализация образовательных проектов. «Все это позволит молочной отрасли и дальше развиваться и планомерно увеличивать объемы выпускаемой продукции», - сообщил Борис Листов.



В 2023 году на платформе Своё Фермерство появился сервис аналитики, прогнозирования и моделирования ситуаций для молочных ферм – онлайн-ферма «Простое решение». Он учитывает основные рабочие процессы на ферме, ведёт контроль зоотехнических и ветеринарных мероприятий и объединяет данные в единую систему отчётов. Это даст возможность фермерам сэкономить более 60/% времени на сборе и анализе данных о работе фермы, а также моделировать ситуации для принятия эффективных решений.



В рамках проекта РСХБ «Школа фермера» по направлениям: молочное животноводство, молочное КРС, молочное скотоводство (управление и трансформация фермерского хозяйства, сыроделие, переработка молочной продукции) – бесплатно прошли обучение более 950 человек по всей стране, это порядка трети всех студентов проекта с сентября 2020 года.