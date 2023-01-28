Новости

Организаторы ледовых гонок на Ангаре проигнорировали все требования безопасности – МЧС

Организаторы кольцевых ледовых гонок на Ангаре в городе Свирске Иркутской области грубо нарушили требования законодательства региона – они проигнорировали все требования обеспечения безопасности людей, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Правовых оснований для проведения мероприятий, связанных с выездом транспортных средств на лед водоемов, нет. В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, движение транспортных средств по льду водного объекта допускается исключительно по оборудованной в соответствии с требованиями законодательства ледовой переправе», – напомнили в МЧС.

Кроме того, был нарушен еще ряд правил. Информация о допущенных нарушениях направлена в прокуратуру Иркутской области для принятия правового решения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Китай открывается 2023, последние новости
Контейнеры устремились в Китай
Китай открывается для инвестиций
Они возвращаются. Готов ли турбизнес на Байкале к новому наплыву китайских туристов?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес