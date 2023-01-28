Организаторы ледовых гонок на Ангаре проигнорировали все требования безопасности – МЧС

Организаторы кольцевых ледовых гонок на Ангаре в городе Свирске Иркутской области грубо нарушили требования законодательства региона – они проигнорировали все требования обеспечения безопасности людей, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Правовых оснований для проведения мероприятий, связанных с выездом транспортных средств на лед водоемов, нет. В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, движение транспортных средств по льду водного объекта допускается исключительно по оборудованной в соответствии с требованиями законодательства ледовой переправе», – напомнили в МЧС.

Кроме того, был нарушен еще ряд правил. Информация о допущенных нарушениях направлена в прокуратуру Иркутской области для принятия правового решения.