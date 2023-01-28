Субсидии выделят 16 детским лагерям Приангарья на ремонт

Субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы получат 16 муниципальных детских лагерей Иркутской области, сообщили в правительстве региона.

«Так, в лагере «Надежда» в Братске отремонтируют насосную установку, обновят оборудование пищеблока, обустроят сцену с подиумом. В лагерях «Олхинский» в Шелеховском районе и «Дружба» в Осинском районе проведут капитальные ремонты», – рассказали власти.

Кроме того, на ремонт областных учреждений запланировано еще 88 млн рублей. На эти средства приобретут и установят четыре спальных корпуса модульного типа, проведут ремонт, закупят инвентарь и оборудование.

Всего за последние 10 лет Правительство региона вложило в укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей свыше 492 млн рублей.