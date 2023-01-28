Рабочий погиб на территории производственной базы на улице Полярной в Иркутске

37-летний рабочий погиб 19 января на территории производственной базы на улице Полярной в Иркутске – возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону.

Мужчина получил травмы в процессе работы на ленточном транспортере с реверсивным движением для подачи опилок – рабочий скончался на месте происшествия.

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.