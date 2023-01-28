Аферисты убедили учительницу продать 4-комнатную квартиру в Иркутске

44-летняя учительница из города Иркутска стала жертвой мошенников – они убедили женщину продать 4-комнатную квартиру в микрорайоне Солнечный и отдать им вырученные за нее средства, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Впервые аферисты позвонили иркутянке в августе прошлого года. Мужчина, набравший ее номер, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что группа преступников завладела ее персональными данными, с помощью которых намеревается лишить женщину сбережений и продать ее недвижимость.

«Далее в разыгрываем преступниками спектакле появился новый персонаж в лице специалиста банка. Он порекомендовал клиентке для сохранности накоплений создать финансовую "подушку безопасности" в размере 2 млн рублей. Для этого заявительница использовала имеющие у нее средства, одолжила у знакомых и взяла заем. До нужной суммы добрать не получилось, поэтому она перевела, сколько нашла. Злоумышленники "прописали" в ее телефон свою карту, чтобы, используя pay-сервис, жертва бесконтактным способом пополняла их счет, а потом перечисляла деньги на счета третьих лиц. После этого, преступники стали прорабатывать вопрос по осуществлению второй части своей аферы, связанной с продажей квартиры», – отметили в полиции.

По информации правоохранителей, в сентябре 2022 года иркутским оперативникам поступила информация от коллег из Москвы о том, что в одном из агентств недвижимости подыскиваются покупатели для срочной продажи 4-х комнатной квартиры в Иркутске. Стоимость объекта была занижена, что насторожило столичных риелторов, и они сообщили информацию сыщикам.

Домой к учительнице был направлен сотрудник полиции. Однако женщина категорически отказалась с ним общаться, сообщив, что решение о продаже квартиры приняла самостоятельно, без постороннего участия, так как намеревается изменить город проживания. Оперуполномоченный рассказал о распространенных мошеннических схемах и оставил свои контакты.

«Будучи абсолютно уверенной, что все операции, как внушил ей лжебанкир, и сделки проводятся формально и будут аннулированы после задержания преступников, иркутянка продала квартиру в микрорайоне Солнечном, а полученные деньги перевела тем же способом на указанные звонившими счета», – рассказали в полиции.

После этого мошенники попросили женщину уехать в Ангарск и снять там жилье на трое суток, ни с кем при этом не связываясь. По приезде в Иркутск, в дом родственников, последние сообщили, что в ее отсутствие им поступали звонки от неизвестных с требованиями назвать местонахождение женщины. Потерпевшая прослушала записи разговоров, узнала голоса общавшихся с ней ранее мужчин и поняла, что стала жертвой обмана, после чего обратилась в полицию.

Ущерб от незаконных действий неизвестных составил почти 7 млн рублей. Кроме того, имеются сведения о подобном преступлении в другом регионе, где местный житель также продал квартиру и лишился 15 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется розыск мошенников.