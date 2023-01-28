Строящийся в Иркутске быстровозводимый отель примет первых посетителей летом 2023 года

Быстровозводимый отель «Байкал-Аляска», который строится в Иркутске, примет первых посетителей летом 2023 года, сообщили в региональном правительстве.

Ранее, в 2022 году, Иркутская область вошла в число 19 регионов страны, получивших финансирование из резервного фонда правительства РФ на строительство таких объектов.

Одним из победителей при отборе заявок стал проект спорт-парка «Поляна» в Иркутске. Компания получила субсидию в размере 36 млн рублей на строительство 24 отдельных модулей отеля «Байкал-Аляска». Общий бюджет проекта составит более 92 млн рублей.