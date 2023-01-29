Концерт иркутского пианиста Дениса Мацуева отменили в Вене без объяснения причины

Концерт, который должен был состояться в Вене, уроженца Иркутска, пианиста Дениса Мацуева отменили без объяснения причин, сообщает портал Slipped Disc со ссылкой на концертный зал Wiener Konzerthaus.

Вместо него, по информации издания, выступит французский пианист Александр Канторов, который ранее давал благотворительные концерты для Украины.

По информации из обращения директора венского центра классической музыки «Концертхаус» Матиаса Наске, опубликованного на главной странице официального сайта организации, сцена учреждения не предоставляется артистам, которые поддерживают СВО.