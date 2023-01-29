Мэрия Братска: Экономически обоснованная цена на проезд по городу – 39-40 рублей

Новая цена на проезд в общественном транспорте города Братска Иркутской области начнет действовать с 1 февраля 2023 года, она составит 28 рублей, сейчас жители платят за проезд 25 рублей. При этом, по информации администрации, экономически обоснованный тариф – 39-40 рублей, сообщили в мэрии.

Реальная цена поездки, как сообщили в администрации города, для МП «Братское троллейбусное управление» составляет 39 рублей, для МУП «Центральное автотранспортное предприятие» – 40 рублей. 11-12 рублей за каждую поездку братчан муниципальным перевозчикам будут доплачивать из бюджета муниципалитета.

«Рост стоимости проезда – не прихоть, а необходимость. И обойтись без него невозможно, поскольку цены на комплектующие и запасные части для ремонта троллейбусов и автобусов, по сравнению с уровнем прошлого года, выросли многократно (некоторые позиции — до 10 раз). Заметно подорожали топливо и энергоресурсы, увеличился МРОТ, а с ним и расходы на оплату труда. Немаловажно и то, что пассажиропоток неуклонно снижается на протяжении нескольких лет – многие братчане предпочли пользоваться личными автомобилями, и доходы перевозчиков упали», – объяснили повышение стоимости проезда в мэрии.

Там также добавили, что тарифы, по которым оплачивают проезд братчане, покрывают лишь 60-65% себестоимости поездки. Еще 35-40% компенсируют дотации из городского бюджета.

С 1 февраля 2023 года также будут пересмотрены цены, действующие на маршрутах с «покилометровым» тарифом, связывающих жилые районы Братска, их стоимость составит 43-87 рублей. Увеличится также стоимость проезда на сезонных маршрутах – до 33 рублей.

Проезд на автобусах частных перевозчиков уже вырос – в пределах жилого района он обходится братчанам в 30-45 рублей.